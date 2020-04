Kamp Waes-overlever Joni Ceusters ziet alle uitdagingen afgelast, maar traint in eigen kot

Tielt-Winge

Ook Kamp Waes-overlever Joni Ceusters (23) uit Tielt-Winge zit thuis en komt zo weinig mogelijk buiten. Hij was in volle voorbereiding om deel te nemen aan het WK “reddend zwemmen” in Italië maar dat is intussen afgelast door corona. Tijd voor een babbel met de sporter die dan maar thuis een fitnessparcours maakte om toch te kunnen trainen. Benieuwd hoe andere Bekende Vlamingen de lockdown beleven? Een overzicht vind je hier