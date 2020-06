Juf Mieke van Vrije Basisschool Houwaart: “Proclamatie was intenser nu ouders er niet mochten bij zijn” DDH

30 juni 2020

16u38 0 Tielt-Winge Ook de leerlingen van het zesde jaar in de Vrije Basisschool in Houwaart kregen een soort van coronaproclamatie. Juf Mieke zorgde voor een avondvullend programma om afscheid te nemen van haar zesdejaars: “Er vloeiden best wat tranen”.

Maandagavond organiseerde de school om 19 uur een plechtigheid met de leerlingen van het zesde jaar. “Alle juffen waren aanwezig, dat kon want ons terrein is groot genoeg, en ze kregen allemaal hun diploma, een usb-stick en een fotoboekje met daarin de herinneringen in beeld van de voorbije jaren”, legt juf Mieke uit.

Casino

De juf had er zelf veel plezier in en vond het een ‘ingetogen maar cosy’ plechtigheid. “Ouders mochten er niet bij zijn maar dat maakt dat al mijn aandacht naar hen kon gaan en dat is eigenlijk niet slecht. Op die manier werd het echt een leerlingen-juf verhaal en was het veel intenser”, legt Mieke uit. Later op de avond organiseerde ze ook nog een heuse casino-avond waarbij elke leerling 20 dollar kreeg om te gokken. “Zij die wonnen, konden dan hun dollars verzilveren in eten, snoepjes of drank”.

Tenslotte gingen de leerlingen met zijn allen rond het kampvuur zitten om een einde te breien aan hun lagere schooljaren. “Ik denk dat dit best belangrijk is voor hen want ze sluiten toch een tijdperk af. Het voelt alsof ze een 100 meter sprint liepen terwijl ik graag een 4x400 meter had gelopen”, zegt Mieke die wel gerust is in het niveau van haar leerlingen. “Ik liep sowieso al voor toen de lockdown eraan kwam. Ze komen er wel, ik geloof in hen”.