Joni overleefde Kamp Waes en smeedt meteen wilde plannen met medekandidaten: “Samen de Mont Blanc op en af in één dag” Dirk Desmet

05 februari 2020

19u19 0 Tielt-Winge Joni Ceusters uit Tielt-Winge overleefde Kamp Waes en wil nu in één dag, de Mont Blanc op en af. Ook deelnemen aan de Iron Man staat op zijn lijstje, net als vrijwillig brandweerman worden.

Joni is 23 en één van de vijf overblijvers van Kamp Waes. Nochtans heeft hij niet meteen de ambitie om toe te treden tot de special forces. “Van bij het begin vertelden de verantwoordelijken ons dat we niet moesten meedoen, indien we echt wilden deel uitmaken van hun eliteteam. Als special forces is anonimiteit namelijk zeer belangrijk”, legt hij uit. Waarom hij dan wel wilde deelnemen ? “Ik heb altijd veel gesport en daagde mijzelf telkens weer uit, maar ik wilde een uitdaging waarbij ik uit mijn comfortzone moest komen. Dat is zeker gelukt”, lacht hij.

Twijfels maar toch

Nochtans koos hij niet resoluut voor het tv-avontuur. Hij heeft lang getwijfeld of hij wel zou deelnemen. De intensieve training schrikte hem toch een beetje af. “Toen ik mij inschreef waren er al ruim 5000 kandidaten. Ik dacht eigenlijk niet dat ik kans maakte. Ik ben eerder een sporter die kort en intensieve prestaties levert, geen lange afstandsloper die bijvoorbeeld de Marathon des Sables aankan. Achteraf is gebleken dat ik meer kan dan ik dacht.”

Uiteindelijk waren er 6.000 geïnteresseerden en werden er 300 van hen geïnterviewd. Van die groep mochten amper 50 een fysieke test afleggen en uiteindelijk werden er 25 onderzocht in het militair ziekenhuis. “Een beetje tot mijn verbazing zat ik bij de 15 mensen die mee mochten doen. Ik herinner mij nog goed het verlossende telefoontje. Tijdens het gesprek was ik euforisch, maar toen ik de telefoon ophing, dacht ik en hoe moet ik hier nu aan beginnen?”, vertelt Joni.

De jongeman is van nature een doorzetter en trainde als gek. “Ik deed zowat alles. Ik heb klimmuren beklommen, kilometers gelopen en veel gezwommen. Dat laatste was een makkie, want ik behoor tot het nationale team reddend zwemmen, waarbij je in zee zwemt en met een pop van 60 kilogram, en zit in de wereldtop ”, lacht hij alsof het allemaal niets is.

Digitale detox

Niet goed wetend wat te verwachten, vertrok hij op avontuur. Echt goed gebrieft waren de kandidaten niet, maar dat was ook de bedoeling. “We wisten echt niet wat ons te wachten stond. Natuurlijk had ik wat research gedaan op het internet en ik verwachtte mij wel aan die befaamde Bergham run. Dat was meteen keihard afzien. Los van het fysieke was het ook een technologische detox want we moesten gsm’s en computers afgeven. Net tijdens de opnameperiode zou ik te horen krijgen of ik al dan niet geslaagd was op school. Ik heb pas achteraf gehoord dat ik mijn diploma kreeg”, vertelt hij verder.

Respect voor special forces

Dat de dagen zwaar en lang waren hoeft wellicht geen betoog. Toch zou Joni het meteen overdoen: “Ik heb er bijzonder veel geleerd. Vroeger had ik wat last van faalangst, maar dat is nu veel beter. Weet je, ik heb ook heel veel respect gekregen voor die mannen van de special forces. Het lijken rambo’s, zonder hart en met het verstand op nul, maar dat zijn ze helemaal niet. Natuurlijk moet je uit een apart hout gesneden zijn om dit beroep te doen maar het zijn superleuke kerels die heel goed weten waarmee ze bezig zijn. Ze geven voor hun job heel wat op, want op sociaal niveau heeft dit toch wel impact.”

Mont Blanc

Aan het programma hield hij, naast vrienden voor het leven, ook andere zaken over. “Het is best leuk wanneer mensen je herkennen. Heel veel kinderen vertellen mij dat ik hun voorbeeld ben en daar ben ik best fier op. Onlangs vierde ik mijn verjaardag in Leuven en heel wat mensen kwamen een praatje maken. Ik vind dat best leuk”. Samen met de andere overlevers wil hij nu trouwens een nieuwe uitdaging aangaan. “Wanneer je mensen samen steekt voor dergelijk programma ontstaan er echte vriendschappen. De vijf overgebleven kandidaten hoor ik regelmatig en we hebben alweer nieuwe plannen gemaakt. We willen in juni of juli de Mont Blanc beklimmen, maar we willen dit doen in één dag, inclusief weer afdalen. Een aantal leden van de special forces wil meegaan. Het wordt een bijzonder leuk avontuur. Ik zou ook graag vrijwillige brandweerman worden en als het even kan eens deelnemen aan de Iron Man”, besluit Joni. Kortom: over deze overlever hebben we het laatste nog niet gehoord.