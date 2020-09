Jeugdhuis Den Uitlaat moet dan toch niet verhuizen, na overlijden van klaagster die voor de rechtbank gelijk kreeg Erfgenamen zetten procedure rond overlast en geluidslast niet verder Dirk Desmet

14 september 2020

15u20 0 Tielt-Winge Jeugdhuis Den Uitlaat in Tielt-Winge mag dan toch op de huidige locatie in de Heuvelstraat blijven. De gerechtelijke procedure, die een buurtbewoonster eerder inspande omwille van geluidsoverlast, wordt stopgezet omdat de vrouw in kwestie onlangs overleed en de familie niet verder wil gaan met de zaak.

Volgens burgemeester Rudi Beeken (open Vld) en gewezen lid van de jeugdraad was het niet zozeer de recent overleden inwoonster die problemen had met de geluidsoverlast van het jeugdhuis maar een ander familielid die elders woont. “Die persoon belde doorheen de jaren menig raadslid uit zijn bed om te klagen over de geluidsoverlast. De rechtbank van eerste aanleg besliste uit de gedane geluidsmetingen dat er sprake was van objectieve geluidsoverlast maar bij de metingen die wij er uitvoerden bleek daar geen sprake van. Wat wel klopt is dat het jeugdhuis en de woning van de buur eigenlijk één constructie zijn dat uit een ijzeren geraamte bestaat. De bassen in de muziek veroorzaken trillingen waardoor je een soort gebrom kan horen. Onze decibelmeter, tijdens onze metingen in de woning, sloeg alleen fel uit wanneer de klok in de woningen luidde”.

De burgemeester en het jeugdhuis gingen dan ook in beroep tegen het vonnis. “We deden dit vooral omdat de rechtbank van eerste aanleg vond dat een jeugdhuis niet thuishoort in een dorpskern maar dan kunnen café’s en andere horecazaken ook niet, want daar is ook lawaai, terwijl ze net de kern van een dorpskern vormen. Een van de volgende maanden zou het Hof van Beroep zich over de zaak buigen maar de familie liet mij weten dat ze de zaak niet wilden verderzetten. Eerder had ik ook al begrepen dat ze de rechtzaak nooit genegen waren op één familielid na”.

De burgemeester liet het overlijden van de inwoonster weten waarop hij op 31 augustus van het hof te horen kreeg dat de procedure hierdoor stopt aangezien de familie niet verder wil procederen. “Alleen wanneer andere partijen de zaak willen verderzetten kunnen ze de familie eventueel via het gerecht dwingen om door te gaan maar aangezien noch het gemeentebestuur, noch het jeugdhuis zoiets wil komt er met deze een einde aan de zaak en kunnen ze op hun locatie blijven. Niemand zat te wachten op het overlijden van de vrouw en we wensen de familie veel sterkte”.

Beeken betwijfelt wel of Den Uitlaat nog heel lang in de loods blijft want, zo zegt hij, de infrastructuur is afgeschreven en het zou kunnen dat we op een dag toch op zoek gaan naar een andere locatie, vanzelfsprekend in overleg met hen. Hoe dan ook is er van hoogdringendheid geen sprake meer”.