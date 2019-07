Jaar na aanslag op Vlooybergtoren : zwevende trap die straalt in volle glorie lokt duizenden toeristen Kristien Bollen

01 juli 2019

19u40 0 Tielt-Winge Tielt-Winge was gekend om zijn toren; nadien raakte die gekender door de populaire tv-reeks Callboys en nadien raakte die spijtig genoeg door een triest voorval nog gekender. Enkele vandalen staken de Vlooybergtoren een jaar geleden in brand waardoor die ontplofte. Intussen is alles weer in alle glorie hersteld en straalt de toren, die niet meer is zoals hij was, als nooit ervoor. Jaarlijks trekt die duizenden toeristen.

Een zwarte dag in de geschiedenis van de Vlooybergtoren. Niet enkel voor de inwoners van Tielt-Winge was deze vandalenstreek een verschrikkelijke klap, vele fans van de tv-reeks Callboys was er het hart van in. Maar vandaag waren er zoals steeds wel, menige toeristen die de trap wilden beklimmen.

Hoogtevrees

Zo dook deze namiddag Liesbeth Phillipaers met haar dochtertje van zeven, Risa, uit Holsbeek op. “Voor de brand waren we al eens hier geweest” vertelt mama Liesbeth die zelf grote fan is van Devon uit de tv-reeks. “Neen, toen de toren vernield was zijn we niet naar hier gekomen. Heel regelmatig rijden we op de steenweg hier wat verderop. Zelfs vanop die afstand zie je de toren heel goed liggen. Ik vond het steeds ‘triest’ hoe die er bij lag. Maar sinds de herstelling is het er nog niet van gekomen om tot hier te raken, tot nu dan.” Al heeft de dochter er blijkbaar meer zin in dan Liesbeth. “Ach, eigenlijk heb ik hoogtevrees. Maar toch zullen we die samen beklimmen” zegt de dame die zelf abstracte kunst schildert. “De toren is van vormgeving lekker strak en toch ook robuust. Met de afwerking van het cortenstaal (dat een ‘roestige’ indruk geeft) ziet het er wel speciaal uit.”

Even later komen Liesbeth en Risa lachend de trap af. “Helemaal tot boven geweest en zelfs een foto genomen ! Al heb ik me wel steeds met één hand aan de leuning vastgehouden” geeft Liestbeth toe.

Verschil ?

Liesbeth had de toren dus voor de vandalenstreek gezien, maar eenmaal ter plaatse merkte ze amper verschil. Is er dat dan wel ? “Op de zijkant bovenaan de trap is er de inscriptie ‘ik ben niet zoals ik was’, een subtiele verwijzing naar het verleden” zegt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD). Ook zijn de trapleuningen mee in metaal, voordien waren die in hout.” De toren ziet er dus bijna net hetzelfde uit, al was er even twijfel over een andere mogelijkheid. “Er was het idee om de toren te verhogen. Wilden we dat doen moest er opnieuw een bouwvergunning worden aangevraagd, de hele procedure en werken hadden dan misschien meer dan een jaar in beslag genomen. Uiteindelijk is de toren hersteld zoals hij was met als gevolg dat dit gelukt is binnen de zes maand (in december vorig jaar was de heropening). De toren is altijd een trekpleister geweest, een prachtige locatie en attractie waar je geen inkom hoeft te betalen. Met de tv-serie waar trouwens een vervolg op komt, nog meer en de brand bracht de toren nog meer in het daglicht.”

Eerste maal

Toch zijn er ook nog bezoekers die de toren voor de eerste maal komen bewonderen.Gabby De Rijck en Fons Frooninckx uit Aarschot kwamen hier nog nooit eerder. “Echt knap !” zegt Fons die maar niet kan stoppen met het nemen van foto’s. “We hebben al veel gehoord en gezien in de pers van de Vlooybergtoren maar nooit eerder deden we de moeite om die te bezoeken. We raden het iedereen zeker aan, het is echt de moeite. Niet enkel de prachtige constructie en uitvoering van de toren, je hebt hier een adembenemend zicht.”

Wie zal dit betalen ?

“De totale herstellingskosten bedragen een kleine 100.000 euro. De verzekering van de gemeente heeft al 70.000 uitgekeerd. De verdachten werden na de feiten vrij snel gevat, welliswaar omdat één van de daders zwaar verbrand raakte en in het ziekenhuis terecht kwam en niet omdat ze zichzelf kwamen aangeven zoals we opriepen via de media. Intussen betoonden twee van hen al spijt en boden aan om ‘hun deel’ van de schade te vergoeden. Dat kan echter niet, er is ‘geen deel van de schade’. De totaliteit moet in orde zijn.” Normaal kennen de vijf daders eind dit jaar hun straf.