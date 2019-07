Inbrekers slaan toe in de Veritas aan het Gouden Kruispunt Kristien Bollen

05 juli 2019

Politie kreeg afgelopen nacht melding van een inbraakalarm aan het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge. Bij aankomst bleek dat de glazen deur stuk geslagen werd. Uit de winkels werd niets gestolen, wel doorzochten de dieven de lockers van het personeel. het is niet duidelijk of er effectief iets werd gestolen.