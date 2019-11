Inbrekers drinken koffie en eten koekjes Kristien Bollen

05 november 2019

In het lokaal van de Hagelandse Ruiters aan de Tiensesteenweg in Tielt-Winge stelde men dinsdagnamiddag rond 14.55 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders braken een raam open om binnen te dringen. In het lokaal nuttigden ze wat koffie en koekjes. Het juiste nadeel is momenteel nog niet gekend. Het technisch labo werd ter plaatse gevraagd voor de nodige sporenopname. De politie onderzoekt de zaak verder.