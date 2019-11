Houwaartse Wijngaard zoekt helpende handen Geert Mertens

09 november 2019

23u17 0

Altijd al willen weten hoe je wijn maakt? De vereniging achter het gezamenlijke wijndomein in Houwaart, de Houwaartse Wijngaard vzw, is op zoek naar nieuw bloed. “We tellen momenteel negen leden”, zegt voorzitter Joris Eeckhout. “Dat is een beetje te weinig. We zijn op zoek naar extra personen met een passie voor wijn om onze kennis door te geven en natuurlijk te helpen in onze wijngaard. Daar hoort ook het degusteren van de nieuwe wijn bij. Met vijf personen zijn we tevreden!”

Voor de vereniging was het een uitstekend jaar. “We hebben wel wat vorstschade en zonnebrand gehad maar we hadden een goede opbrengst”, zegt voorzitter Joris Eeckhout. “De wijn is erg lekker.”

Zaterdag 9 november vonden voor de zevende keer de Houwaartse Wijnfeesten plaats. In totaal tien wijnbouwers uit de streek tekenden partij. “Van onze Houwaartse wijn bieden we zelf proevertjes aan omdat we deze niet verkopen.”

De vereniging is op zoek naar extra personen. “We zoeken mensen die, op vrijwillige basis, aan wijnbouw willen doen”, gaat hij verder. “Het probleem is dat er een heel jaar door moet gewerkt worden: van snoeien tot schoffelen en sproeien. Ook in de vinificatieruimte moeten we continu meten of de wijn goed gist.”

De vereniging heeft nog meer plannen. “We denken er in de toekomst aan om een cursus sommelier in te richten”, weet Eeckhout. “Momenteel kan dit in een paar Syntra-afdelingen maar hier in de streek is er nog geen aanbod terwijl er wel heel wat interesse is.”

Wijnbouw zit in de streek nog altijd in de lift. De voorbije jaren is het aantal gronden dat voor de wijnbouw wordt gebruikt, sterk toegenomen. Wie meer wil weten over de vereniging, kan contact opnemen via houwaartse.wijngaard@gmail.com.