Hondenkapsalons al terug open: “Ik vrees voor onze veiligheid!” Geert Mertens

11 mei 2020

07u32 0 Tielt-Winge Terwijl gewone kappers nog een weekje geduld moeten uitoefenen, mogen hondenkapsalons vandaag de deuren openen. Pas donderdagavond werd hier door de overheid groen licht voor gegeven en vrijdag volgde de publicatie in het Staatsblad. Lieve Crispeyn van hondenkapsalon Corgi & co vreest voor haar gezondheid. Normaal had ze terug, zoals alle contactberoepen, opgestart op 18 mei. “Een hond is een deel van het gezin en kan het virus op zijn vacht dragen”, klinkt het.

“Wij moeten nu de hond aannemen met mondmasker, veiligheidsbril, kap en wegwerpkledij”, zucht Lieve Crispeyn die het hondenkapsalon aan de Leuvensesteenweg al vijftien jaar runt en werk biedt aan drie personeelsleden. “Het hondje komt binnen en moet onmiddellijk gewassen worden. Hopelijk wordt hij juist gewassen want daarna beginnen wij te drogen met sneldrogers waarbij fijn stof, haartjes en dergelijke vrijkomen. Dat kan je bijna niet tegenhouden met gewone mondmaskers. Wij nemen een serieus risico en niemand wil het zien. Ik vrees voor onze veiligheid.”

Een hond is een volwaardig lid van het gezin. “De hond ligt in de zetel, in bed en staat heel dicht bij het gezin”, voegt ze eraan toe. “We weten niet of het baasje corona heeft. Misschien heeft het baasje, net voor hij de hond afzet, gehoest en zit het virus nog op zijn vacht. Een hond kan het virus overdragen op mensen zoals karton en plastic dat kunnen. Alleen moeten wij de hond meteen aannemen, karton kan je een dag laten liggen.”

“Ik word verplicht om maandag mee op te starten of ik houd geen klant meer over”, gaat ze verder. “Je kan ons toch niet vergelijken met een winkel.”

De telefoon staat nu al een aantal dagen roodgloeiend. “We zijn er, door de late beslissing, niet voor klaar”, zegt ze. “Bancontact wordt pas donderdag opgestart. Eerst werd gecommuniceerd dat we ten vroegste op 18 mei zouden mogen openen. Wat de reden is voor de wijziging? Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft zo zitten pushen bij de overheid opdat wij vroeger zouden opengaan. Ze hebben er een reclamestunt van gemaakt. Ik begrijp dat we ergens essentieel zijn maar moeten we daarom nu ons leven riskeren?”