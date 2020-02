Het Gouden Kruispunt in Tielt Winge is een zaak armer. De Avance winkel sluit zijn deuren want het moederhuis vindt de zaak niet meer winstgevend. DDH

12 februari 2020

18u55 0

Het verhaal gaat al langer. In 2017 verkocht de toenmalige eigenaar de Avance keten aan Cardi Fashion Group uit Hasselt. De ietwat duurdere keten paste niet meer in de strategie van de voormalig eigenaar “Euro Shoe Group” uit Beringen. In totaal werden 13 winkels afgestoten in Limburg en Vlaams-Brabant. Vandaag blijken er drie winkels van de keten niet meer winstgevend en daarom worden ze gesloten. Het gaat om de winkels in Diest, Tielt-Winge en Leuven.

De winkel op het Gouden Kruispunt heeft alvast een groot uitverkoop bord hangen maar de werknemers houden de lippen stijf op mekaar. Hier geldt de regel “geen commentaar”. Bij het moederhuis geven ze ook niet thuis. Bij de liberale vakbond reageren ze wel maar ook daar kunnen ze weinig nieuws vertellen. “Het enige wat wij weten is dat er één voltijdse werkloos wordt, de rest zijn zelfstandigen”, zegt Luc Nijs van de liberale ACLVB vakbond. Hoe dan ook is dit niet de eerste sluiting op het Gouden Kruispunt. Eerder ging ook al een lingeriewinkel dicht.