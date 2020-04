Heraanleg van de N2 is voor later, nu al een busbaan aanleggen DDH

10 april 2020

13u11 1 Tielt-Winge Er komt een busbaan ten zuiden van de Leuvense Steenweg, tussen de Doelstraat en de rotonde aan het gouden kruispunt. De rijbaan wordt hiervoor eerst afgeschaafd en een omleiding voor het verkeer wordt voorzien. Later zal de N2 volledig worden heraangelegd. Burgemeester Rudi Beeken is hier alvast blij mee.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse fietspaden, gewest- en autosnelwegen, start op dinsdag 14 april met werken op de Leuvensesteenweg (N2) in Sint-Joris-Winge, tussen de gemeentegrens met Lubbeek en de rotonde met het “Gouden Kruispunt “(N223). Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) ijvert al lang voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer in Tielt-Winge. “De aanleg van ontdubbelde riolering en verbeterde fietspaden is nog niet voor morgen, maar het afschaven van de rijbaan en het herbelijnen daarvan met aanliggend kruisend verkeer en een busbaan ten zuiden van de Leuvensesteenweg tussen de Doelstraat en de rotonde van het Gouden Kruispunt wordt eindelijk wel een feit. Uit het experiment van de herbelijning tussen Sint-Joris-Winge en Kraasbeek enkele jaren geleden hebben we geleerd dat de baan best eerst wordt afgeschaafd om lawaaihinder te voorkomen”.Schepen van openbare werken Gunther Clinckx voorziet een omleiding over het grondgebied van de gemeenten Lubbeek en Holsbeek. “Het is ideaal om de werken nog te kunnen opstarten tijdens het paasverlof. De aannemer schat vier werkdagen in voor de freeswerken. Als ze op dinsdag 14 april 2020 kunnen starten zouden de freeswerken op vrijdag 17 april 2020 al klaar zijn”, gaat de schepen verder.

Vlaams minister Lydia Peeters vult aan: “Het is belangrijk dat ook in deze moeilijke tijden, de noodzakelijke werkzaamheden verder worden uitgevoerd. Zeker nu het zeer rustig is op onze verkeersaders kunnen tal van werken vlot uitgevoerd worden. Infrastructuur- en onderhoudswerken blijven nodig om de mobiliteit en verkeersveiligheid voor iedereen te garanderen.”.

De freeswerken verlopen in drie fasen en starten telkens om 7 uur ’s ochtends. De eerste fase (richting Tielt-Winge) wordt uitgevoerd op 14 en 15 april, de tweede fase (in het middenvak) op 15 en 16 april en de derde fase (richting Leuven) op 16 en 17 april.

Zodra een freesfase afgewerkt is, gaat een andere ploeg aan de slag om de voegvulling aan te brengen. Die zouden moeten afgerond zijn tegen 24 april maar daarvoor is er geen omleiding nodig. Na 17 april kan het verkeer, richting Leuven en Tielt-Winge, plaatselijk inhalen via de middenstrook.

Deze werken zijn de voorbode van een veel grotere project waarbij de N2, tussen Leuven en Tielt-Winge, volledig heraangelegd zal worden. De aannemer zal een bewonersbrief in de bussen deponeren.