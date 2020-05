Heraanleg schoolomgeving valt 200.000 euro goedkoper uit voor de gemeente DDH

09 mei 2020

14u26 0 Tielt-Winge De schoolomgeving aan de Rillaarseweg wordt binnenkort vernieuwd. Er komt ook een ontdubbelde riolering. De werken vallen ruim 200.000 euro goedkoper uit dan verwacht voor de gemeente.

In uitvoering van een eerder genomen gemeenteraadsbeslissing stelde het college van burgemeester en schepenen intussen een aannemer aan om de werken uit te voeren. In totaal zullen de werken ruim 800.000 euro kosten waarvan de gemeente net niet de helft betaalt, Fluvius neemt de rest voor zijn rekening. “De werken ten laste van de gemeente werden geraamd op 593.365 euro maar worden nu aanbesteed voor 387.985 euro. Mogelijks heeft dat te maken met de corona crisis, maar daar zijn we niet zeker van”, legt schepen Gunther Clinckx uit. De vooropgestelde timing daarentegen wordt niet gehaald omdat de nutsmaatschappijen met veel vertraging aan de werken beginnen door de coronamaatregelen.

Tegelijk wordt ook het electriciteitsnet ondergronds gelegd en wordt er een fiberkabel gelegd vanaf het kruispunt van de Rillaarseweg met de Sint-Annastraat tot aan het kruispunt van de Dorpsstraat met de Lindestraat. Hiervoor zal het zuidelijke fietspad in de Dorpsstraat opgebroken worden en terug aangelegd.

Indien mogelijk zal de gemeente, samen met de ontwerper en de aannemer, nog een publieksvergadering organiseren net voor de werken van start gaan. “Ik hoop zeer snel een gesprek te hebben met de aannemer zodat we een planning kunnen opmaken”, besluit Clinckx.