Helden van Corona klinken op de toekomst Dirk Desmet

20 juni 2020

06u00 0 Tielt-Winge Tijdens de voorbije lockdown hebben heel wat mensen zich doen opmerken met een of andere speciale actie. Ook in het Hageland waren er te veel om op te noemen maar bij twee van hen gingen we nog even langs om te klinken op de toekomst en terug te blikken op de lockdown.

Hans Meus baat in Tielt-Winge 2 horecazaken uit. De ene heet Don Petrol, die hij samen met zijn beste vriend Bart Reweghs runt, de andere Brasserie de Gempemolen. Voor die tweede dokterde hij in lockdown een originele afhaalformule uit en riep hij de zogenaamde afhaalbomma in het leven. Uniek aan de formule was dat je op die manier zelf een weekmenu kon samenstellen met een voorgerecht en/of hoofdgerecht en er gekozen werd voor Gempse, zeg maar lokale, gerechten die vroeger ook bij de bomma op tafel kwamen in de regio.

Vandaag zijn beide zaken weer open, weliswaar met de nodige maatregelen maar de uitbater ziet de toekomst hoopvol tegemoet. “Ik geef toe, ik heb even getwijfeld om terug open te doen, zeker toen we na drie maanden nog altijd in onzekerheid leefden en we niet wisten wanneer we eindelijk de deuren mochten openen. Uiteindelijk mocht het dan maar ik vraag mij soms af of ze niet beter nog even langer hadden gewacht zodat iedereen normaal kon heropstarten in plaats van nu met alle maatregelen. Voor sommige collega’s is dat heel moeilijk werken. Wees maar eens uitbater van een bruine kroeg waar alles zich afspeelt aan de toog en je café te klein is om tafels te plaatsen in functie van de social distancinregels. Hoe dan ook kan het alleen maar beteren en ik klink dan ook op de toekomst”.

Na een hart schilderen op de markt weer tijd voor business en dat lijkt redelijk goed te lukken

Ook Marc Smets van Nikcy’s café in Diest staat weer achter de toog. Tijdens de lockdown probeerde hij de inwoners wat op te vrolijken. Zo schilderde hij een groot hart op de markt en zorgde hij voor dronebeelden wanneer onze drone niet over Diest vloog. “De klanten komen terug en dat doet mij plezier. Het gaat zelfs beter dan verwacht. Ik zie de toekomst optimistisch tegemoet en hoop dat we ons allemaal aan de maatregelen blijven houden zodat we geen tweede zware golf te verwerken krijgen”.

De café-uitbater vreest ook voor de toekomst van sommige collega’s. “Er gaan doden vallen, zoveel is zeker. Als ik bij mijzelf kijk, weet ik hoe moeilijk het was om rekeningen te betalen terwijl je zelf amper iets binnenkrijgt. Anderzijds zijn we nu terug open en ik hoop echt op een mooie zomer. Schol op de toekomst”.