Hans Meus — broer van — start met Don Petrol: “We willen met de zaak een soort van clubhuis-sfeer creëren” Redactie

19 november 2019

16u43 0 Tielt-Winge Hans Meus start donderdag, naast brasserie de Gempemolen, met een tweede zaak in Tielt-Winge: Don Petrol. “Geen bikerscafé, maar een gezellige ‘juke joint’”, zeggen hij en medezaakvoerder Bart Reweghs. “Dat is een plaats waar mensen samenkomen om zich te amuseren en naar goede muziek te luisteren.” Het eten is, net als het interieur, Amerikaans getint met fingerfood en burgers. Omdat drinken en rijden niet samengaan, prijken er vier alcoholvrije bieren bovenaan de kaart. Er is ook een heuse Don Petrol-kledinglijn aan gekoppeld.

“Toen ik het verhaal van Don Petrol hoorde, was ik er meteen door gefascineerd”, vertelt Hans. Volgens de Facebookpagina van de zaak leefde de man van 1908 tot 1962. Niemand kent zijn echte naam. Hij trok naar Amerika met de Red Star Line om het land met zijn motorfiets te doorkruisen maar keerde, net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, terug naar zijn ouders in Tielt.

“Hij was een opvallend figuur die altijd bier uit een flesje dronk, met zijn motorfiets rondreed, heel wat aandacht genoot van de vrouwen en voor het laatst werd gezien op 5 augustus 1962 in de namiddag in Meensel-Kiezegem”, gaat hij verder. “Waarom we dat zo precies weten? Het was de dag waarop zijn grote muze Marilyn Monroe overleed.”

Petjes en shirts

Het interieur van de zaak is een mix van oud garagemateriaal, retro-hebbedingen, hout en roest. “We wilden een soort van clubhuis-sfeer creëren waar iedereen welkom is en zich op zijn gemak voelt”, gaan de twee verder. “Ook kinderen. We noemen het horeca 2.2 met een origineel zelfbedieningsconcept waarbij beleving centraal staat. Zo is er doorlopend een film over het leven van Don Petrol, is er een kapel met offergedeelte, een ‘wheel of fortune’ (rad van fortuin, red.) en wie fingerfood bestelt, mag gratis een tune op de jukebox kiezen. Mensen gaan er ogen tekort komen. Iedereen zal er willen rondlopen waardoor het statige tafelmoment verdwijnt en gezelligheid primeert.”

“We volgden qua muziekstijl de smaak van Don Petrol en kozen voor blues, vroege rock ‘n roll, boogiewoogie, roots, bluegrass en afgeleiden”, verklappen ze. “Voor 2020 zijn er al enkele straffe bands geboekt, ook uit de USA. Daarvoor werken we samen met onder meer Rootstown Bookings uit Aarschot. Elke derde woensdag van de maand is er trouwens een ‘soundcheck diner’ tussen 18 en 20 uur en ‘live concert’ vanaf 21 uur waarbij de toegang gratis is. Er is zelfs een winkelgedeelte met Don Petrol-kledij zoals petjes en shirts.”

Oude motorfiets

Binnen enkele weken is ook de Don Petrol-app klaar. Met onder andere een webshop en activiteitenkalender. “Via deze app kunnen de mensen uit de buurt ook eten bestellen om te komen afhalen. Eens iets anders dan kebab of Chinees...”

De twee hebben nog meer plannen. “Vanaf het voorjaar kan je bij Don Petrol ook terecht voor de ‘Don Petrol E-xperience’”, leggen ze uit. “Een rit door de streek op één van de zeven elektrische fietsen waarbij het model telkens gebaseerd is op een oude motorfiets. Daarnaast willen we graag een soort ‘Don Petrol-community’ opbouwen waarbij we willen samenwerken met gelijkgestemde zielen. Dat kan gaan van het organiseren van events als oldtimerritten, motortoeren, wandelingen, fietstochten en zoveel meer. Op dit moment hebben we op Facebook al meer dan 2000 volgers en de zaak is zelfs nog niet open.”

Don Petrol zoekt ook nog een aantal flexijobbers om mee op de kar te springen. Mensen die interesse hebben, kunnen hun CV sturen naar info@donpetrol.be. Op Facebook en de website www.donpetrol.be kan je alles volgen. De zaak is op donderdag geopend van 17 tot 23 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 23 uur en elke derde woensdag van de maand van 18 uur tot middernacht en is er livemuziek.