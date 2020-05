Handelaars en ondernemers in Tielt-Winge ontvingen samen net geen miljoen euro Vlaamse coronasteun DDH

14 mei 2020

18u50 0 Tielt-Winge Maar liefst 148 handelaars en middenstanders in Tielt-Winge deden een beroep op de hinderpremie van de Vlaamse regering. In totaal werd net geen miljoen euro uitgekeerd aan hen als steun in deze coronatijden. “Het is een goede zaak dat onze ondernemers de weg naar de Vlaamse financiële steun gevonden hebben”, zegt gemeenteraadslid Tom Werner (N-VA) die de cijfers opvroeg.

Vlaanderen ondersteunt de lokale handelaars via de zogenaamde hinderpremie en eind april werd die betaald aan 148 middenstanders, goed voor een totaal van net geen 600.000 euro. Bovenop de eenmalige premie van 4000 euro werd vanaf 6 april ook 160 euro betaald per bijkomende sluitingsdag. Daar hebben 113 ondernemers beroep op gedaan. “Alles samen komt het neer op 953.600 euro en dat was het cijfer op 28 april en zal intussen dus al hoger liggen. Net als elders zijn ook onze lokale handelaar en ondernemers hard getroffen door de crisis en kunnen ze alle hulp gebruiken”, besluit Tom Werner.