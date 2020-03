Gratis eieren op ‘Het Gouden Kruispunt’ DDH

20 maart 2020

18u47 0 Tielt-Winge Brasserie Centro op het gouden kruispunt in Tielt-Winge geeft de resterende eieren weg aan eenieder die er wil.

De brasserie moest dicht zoals alle andere in ons land, maar blijkbaar hadden ze nog eieren over. Onder het motto “liever delen dan weggooien” stellen ze de overgebleven eieren ter beschikking aan iedereen die er behoefte aan heeft. Ze legden hun reserve aan de deur van hun taverne. Een mooi gebaar in coronatijden.

