Gouverneur tikt Tielt-Winge op de vingers: “Gemeente moet Vlaams volkslied spelen” Geert Mertens

27 september 2019

11u46 0 Tielt-Winge Gouverneur Lodewijk De Witte van de provincie Vlaams-Brabant tikt het gemeentebestuur van Tielt-Winge op de vingers voor het niet spelen van het Vlaamse volkslied. Tijdens de 11-juli-viering eind 2018 werd het niet gespeeld. Daarom dienden N-VA-raadsleden Tom Werner en Luc De Kerf een klacht in. De gouverneur maant de gemeente nu aan dit in de toekomst wel te doen.

De gemeente wierp op dat ze niet verplicht was om het lied te spelen aangezien de Oud-strijdersverenigingen het evenement organiseren. De gouverneur weerlegde dit omdat de gemeente op het Facebook wel degelijk als organisator wordt vermeld. Ook stond de communicatieambtenaar vermeld als coördinator van het geheel.

De gouverneur wijst de gemeente op de omzendbrief van de Vlaamse overheid uit 2016. “Daarin staat duidelijk dat het lied moet gespeeld worden bij het begin of op het einde van officiële plechtigheden georganiseerd door de Vlaamse overheid, provincie of gemeente op data waarvoor het hijsen van de vlag van de Vlaamse Gemeenschap is voorgeschreven”, luidt het.

