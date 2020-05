Gouden Kruispunt zo goed als leeg DDH

17u19 0 Tielt-Winge De grote stormloop op het Gouden Kruispunt, zowat het drukst bezochte winkelcentrum van de regio, kwam er maandag niet. Integendeel, de meeste winkels kregen maar weinig volk over de vloer, behalve dan de supermarkten. Handelaars hopen dat dit te wijten is aan het feit dat mensen niet doorhadden dat ze voor een keertje open mochten op maandag, normaal hun wekelijkse rustdag.

De parkings van het centrum staan meestal overvol maar maandag vond je er amper klanten. Bij ZEB staan alleen de twee verantwoordelijken in een verder lege winkel. “Deze ochtend kregen we negen mensen over de vloer en 2 van hen kwamen dan nog samen. Zo weinig volk hadden we echt niet verwacht. De voorbije weken liep de online verkoop ook vrij goed en misschien hebben sommigen er ook niet meteen nood aan. Laat ons afwachten wat morgen brengt”, zegt Wendy Vodermans (38).

Verderop is het ook bij Modemakers verdacht stil maar dat vindt verantwoordelijke Dominique Varewijck (58) niet zo erg. “Ik heb liever dat het geleidelijk weer op gang komt. Ik denk dat we zo’n twintig klanten hebben gehad deze ochtend maar dat is goed. Voor ons is het ook wennen. We hebben een systeem bedacht met maatringen. Iedereen die binnen komt moet er eentje uit een mand nemen. Daar liggen er aan het begin 50 in en de winkel is groot genoeg om 75 mensen binnen te laten”.

Anderen denken dan weer dat mensen het zo gewoon zijn om niet te kunnen winkelen op het Gouden Kruispunt op maandag dat ze hun deuren nog een dagje gesloten hielden. “Mensen weten dat de sluitingsdag voor bijna alle zaken hier op maandag is en ik denk dat velen niet door hadden dat de winkels voor een keertje open mochten. Ik bleef in elk geval dicht en heb maandag nog geprobeerd zoveel mogelijk bestellingen rond te brengen. Ik weet niet goed wat ik moet verwachten de komende dagen. Dinsdag beginnen we in elk geval met een man minder en dan zien we wel hoe het loopt. We hebben in elk geval alle maatregelen genomen zodat winkelen ook bij ons veilig kan”, besluit uitbater Hendrick Leeman van de gelijknamige electronica- en fotozaak.