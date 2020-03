Gouden Kruispunt ligt er verlaten bij DDH

14 maart 2020

17u28 7 Tielt-Winge Het Gouden Kruispunt ligt er dit weekend verlaten bij. Alleen voor de twee supermarkten van het winkelcentrum staan auto’s, alle andere parkeerruimte blijft dit weekend leeg want alle andere winkels zijn gesloten door de maatregelen tegen het coronavirus.

Het Gouden Kruispunt is wellicht het drukst bezochte winkelcentrum van de regio. Het 15 hectare grote domein telt 59 winkels en elk weekend is het er zoeken naar een vrije parkeerplaats, maar in het eerste “lockdownweekend’ is dat wel even anders. De parking ligt er verlaten bij en bijna alle winkels blijven dicht. Alleen de twee supermarkten mogen hun deuren openen.

Zondag, in normale omstandigheden de drukste dag van de week voor het winkelcentrum, blijven de winkels ook dicht maar maandag mogen zij die willen wel open doen terwijl dat normaal dan weer de sluitingsdag is van de meeste winkels.

De lege parkings zorgen alvast voor ietwat vreemde foto’s.