Gericht winkelen zorgt voor meer omzet op het Gouden Kruispunt: “Zwembadspullen helpen ons de lockdown te boven komen” DDH

21 mei 2020

18u07 0 Tielt-Winge Dat we in coronatijden niet mogen fun-shoppen, maar doelgericht moeten winkelen heeft zo zijn voordelen voor de winkeliers. Op het Gouden Kruispunt, in niet-coronatijden het drukst bezochte winkelcentrum van de regio, krijgen ze minder klanten over de vloer, maar de omzet is beter dan voor de crisis. “Zij die komen, kopen allemaal iets”, zegt Wendy Vodermans van kledingwinkel Zeb.

Wendy is blij, want de winkelverantwoordelijke kreeg in de eerste dagen na de lockdown maar weinig volk over de vloer. “Dat is intussen veel beter. Vanmorgen stonden er al meteen klanten in de winkel. Het is geen overrompeling, maar iedereen die ons bezoekt, koopt ook iets. Vroeger kwamen heel wat mensen een kijkje nemen, maar gingen ze met lege handen weer naar buiten. Ik denk dat veel mensen vandaag echt alleen naar de winkel gaan omdat ze iets nodig hebben, zoals de coronamaatregelen eigenlijk ook opleggen”, vertelt Wendy. Speciaal voor de gelegenheid schafte de zaakvoerster verschillende mondmaskers aan, allemaal met een ander kleurtje. “Voor elke dag heb ik een ander. Zo past het masker telkens bij mijn outfit”, lacht ze.

Ook verantwoordelijke Marco Vandormael van Big Bazaar ziet minder volk in de winkel, maar kan rekenen op een betere omzet. “Onze omzet is ongeveer verdubbeld. Vorige week verkochten we bijvoorbeeld een soort jacuzzi voor 300 euro en die exemplaren waren meteen de deur uit. Ook onze zwembaden voor kinderen verkopen zeer goed. Zwembadspullen helpen zeker om de schade ietwat te boven te komen. We hebben acht weken goed te maken, ik denk dat we al 1 week hebben ingehaald.”

Mooi weer

Dat zwembaden en alle mogelijke toebehoren hot zijn merken ze ook bij Fun. “We hebben niet meer zo heel veel in de winkel. Veel verkochten we eigenlijk al online tijdens de lockdown. Mij hoor je niet klagen, want we krijgen best veel klanten over de vloer en volgens mij zijn dat er niet minder dan voor de lockdown. Het goede weer zal daar ook wel een rol in spelen”, vertelt Rajesh De Waal.

Een bezoeker van het winkelcentrum heeft daar toch een ietwat andere mening over en ziet wel degelijk minder volk in de winkels dan voor de lockdown. “Normaal moet je hier echt naar een parkeerplaats zoeken en nu zijn er nog heel wat vrij. Als je dan weet dat er een aantal plaatsen afgesloten zijn, is het toch duidelijk, er is gewoon minder volk. Mensen hebben schrik en ook ik vind winkelen niet zo gezellig als voor corona. Je voelt je niet op je gemak en voortdurend moet je opletten waar je gaat en staat. Wanneer je per ongeluk te dicht bij iemand komt, springt die soms bijna letterlijk weg. Dat kan je toch moeilijk aangenaam winkelen noemen. Ik let dubbel hard op want ik ben allergisch voor die mondmaskers en kan die dus echt niet dragen. En als je mij nu wilt excuseren, want ik heb gezien dat het hamburgerkot open is en daar droom ik nu al even van”, besluit Luc Holsbeek lachend.