Gemeenteraad vroegtijdig beëindigd door technische storing DDH

17 april 2020

11u58 0 Tielt-Winge De gemeenteraad in Tielt-Winge werd donderdagavond vroegtijdig beëindigd, omdat er een technisch probleem was met het online systeem waardoor sommige gemeenteraadsleden de zitting niet meer konden volgen en er geen geheime stemming mogelijk was.

Raadsleden konden in Tielt-Winge kiezen of ze fysiek aanwezig wilden zijn of de gemeenteraad liever bijwoonden vanuit hun eigen kot. Het systeem werd vorige week getest en alles werkte naar behoren. Donderdagavond tijdens de zitting, was er aan het einde van de gemeenteraad een technisch probleem met het online systeem. “Er was een wereldwijd probleem met cisco webex, het platform dat we gebruiken voor het online gedeelte”, zegt burgemeester Rudi Beeken.

Door het probleem kon een voorziene geheime stemming niet doorgaan en de raadszitting werd dan ook vroegtijdig beëindigd. De twee laatste punten op de agenda worden verschoven naar een volgende zitting. De gemeenteraad kon wel het kerken- en pastorieplan goedkeuren, waardoor drie kerken in de gemeente de komende jaren een nieuwe bestemming krijgen.