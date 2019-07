Gemeentebestuur op de vingers getikt voor ontbreken van de Vlaamse Leeuw tijdens herdenking Wapenstilstand Kristien Bollen

11 juli 2019

16u55 3 Tielt-Winge Tijdens de herdenkingsceremonie van Wapenstilstand vorig jaar weigerde het schepencollege van Tielt-Winge om de Vlaamse Leeuw te laten spelen. N-VA diende daarop klacht in bij gouverneur Lodewijk De Witte. De gouverneur geeft N-VA nu gelijk en tikt het gemeentebestuur op de vingers. “Wij zijn tevreden met deze uitspraak. Hopelijk zal het gemeentebestuur voortaan respect opbrengen voor alle gesneuvelden”, stelt fractievoorzitter Tom Werner (N-VA).

Bij de herdenking op 11 november 2018 van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog weigerde het college van burgemeester en schepenen de Vlaamse Leeuw te laten spelen. Daarop dienden N-VA raadsleden Tom Werner en Luc De Kerf een klacht in bij de gouverneur. Het spelen van het Vlaams volkslied is immers verplicht bij dergelijke herdenkingen. “Daarnaast getuigt de weigering van het college om tijdens de plechtigheid de Vlaamse Leeuw te spelen van erg weinig respect voor de gesneuvelde Vlamingen en de Vlaamsgezinden”, aldus Tom Werner.

De burgemeester communiceerde in januari 2019 dat de klacht van N-VA ongegrond was. “De burgemeester trachtte zijn wettelijke verplichtingen te ontlopen door te doen alsof de vaderlandslievende verenigingen de organisatoren van de herdenking waren”, stelt Tom Werner.

Regels respecteren

De gouverneur geeft N-VA gelijk en tikt het gemeentebestuur op de vingers. In zijn brief aan het schepencollege schrijft de gouverneur dat er geen twijfel bestaat over de rol van het gemeentebestuur. Gouverneur De Witte verzoekt het gemeentebestuur om in de toekomst de regels te respecteren en adviseert het college om tijdens de 11-novemberherdenking het Vlaams volkslied te spelen.

Fractievoorzitter Tom Werner reageert tevreden op de uitspraak van de gouverneur. “Dat de gouverneur het schepencollege op hun wettelijke verplichtingen wijst, is een goede zaak. Het is echter treurig dat wij de burgemeester wettelijk moeten dwingen om respect op te brengen voor oorlogsslachtoffers”, besluit Werner.