Gemeente verplicht mondmasker op publieke evenementen én in gebouwen van lokaal bestuur Kristien Bollen

18 juli 2020

16u08 0 Tielt-Winge In belang van de publieke veiligheid, op vraag van het publiek naar eenduidigheid en naar aanleiding van de stijgende coronacijfers en nieuwe coronamaatregelen zal het dragen van mondmaskers op bevel van de burgemeester vanaf maandag 20 juli tot nader order, verplicht zijn voor iedereen vanaf 12 jaar bij publieke evenementen en in de gebouwen van het lokaal bestuur.

Het dragen van een mondmasker is dus van af maandag verplicht bij het bezoeken van publieke evenementen op het grondgebied Tielt-Winge zoals onder meer markten en rommelmarkten, kermissen, braderieën en jaarmarkten. Ook tijdens sportwedstrijden (zoals. wielerwedstrijden of voetbalwedstrijden) of optredens is het dragen ervan verplicht.

Eveneens bij het betreden van de publiek toegankelijke ruimten van alle gebouwen/infrastructuur van gemeente en OCMW Tielt-Winge, zowel tijdens als buiten de openingsuren, moet je er eentje dragen.

Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Bij een consumptie ter plaatse (bv. in de cafetaria van de sporthal, aan een eetkraam of op een terras) gelden de coronamaatregelen voor de horeca. Meer info hierover vindt u hier.

Personen die geen mondmasker dragen, worden niet toegelaten tot het gebouw, de infrastructuur en/of het publieke evenement.