Gemeente start centraal platform ‘Tielt-Winge Helpt’ op Kristien Bollen

17 maart 2020

22u50 0 Tielt-Winge Om iedereen zo goed mogelijk te helpen in tijden van het coronavirus, heeft de gemeente het centraal platform ‘Tielt-Winge Helpt’ opgestart.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen vaak hulp gebruiken. Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger. Om die reden is het platform in het leven geroepen.

Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, brieven schrijven, telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers,… Het zijn maar enkele dingen die je kan doen om te helpen. Om dat te vergemakkelijken, heeft het lokale bestuur de krachten gebundeld in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie Give A Day.

Vrijwillig nu

Op www.impactdays.be/tieltwingehelpt worden alle vragen gebundeld en zie je eenvoudig hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen er hun vraag discreet stellen. Dat kan ook telefonisch op het nummer 016 63 40 03. Medewerkers van de gemeente en het OCMW brengen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de mensen die hulp nodig hebben. Maar vergeet - als je vrijwilliger wilt worden - zeker geen verzekering af te sluiten. Dat kan bij het Vlaamse Steunpunt voor vrijwilligers.