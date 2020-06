Gemeente laat werken Rillaarsebaan stil leggen Kristien Bollen

16 juni 2020

De gemeente Tielt-Winge heeft de werken aan de Rilaarsebaan laten stil leggen. “Wij hebben moeten vaststellen dat afspraken rond veiligheid door de aannemer niet gevolgd werden”, betreurt schepen van openbare werken Gunther Clinckx. “Daardoor is er in samenspraak met Fluvius beslist om de werf tijdelijk stop te zetten tot er aan alle afgesproken veiligheidsvoorwaarden kan voldaan worden. Zo zijn er door de onderaannemer geen verkeerslichten geplaatst of is er geen bescherming voor fietser voorzien zoals afgesproken. Dit is niet de leukste beslissing maar wel de enige juiste, regels zijn er om te respecteren en veiligheid is nu eenmaal prioriteit nummer één.”