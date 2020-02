Gemeente investeert in nieuwe fietspaden, ook in deelgemeentes. Gemeenteraad keurt aanleg van nieuwe fietspaden goed DDH

20 februari 2020

21u28 3 Tielt-Winge Tielt-Winge investeert in nieuwe fietspaden en doet dat nu ook in de deelgemeenten. De gemeenteraad keurde nieuwe fietspaden goed in de Attenrodestraat, Binkomstraat en de Heibosstraat in Meensel-Kiezegem. Daarna krijgen ook de fietspaden in Houwaart een opknapbeurt.

“Als ik één ding onthouden heb van de vorige verkiezingscampagne is dat mensen in de deelgemeenten vinden dat we weinig of geen aandacht besteden aan hen. Dat wil ik echt veranderen en daarom vind ik dit project heel belangrijk. Volgend jaar pakken we de fietspaden aan in deelgemeente Houwaart en tillen we ook die infrastructuur op naar een hoger niveau”, vertelt schepen Gunther Clinckx.

Ook de Statiestraat en de schoolomgeving krijgt nieuwe fietspaden en bij elk nieuw rioleringsproject – de gemeente probeert overal gescheiden riolering aan te leggen in samenwerking met Aquafin – komen er nieuwe fietspaden.

Tenslotte heeft de gemeente een voorstel gedaan aan de provincie voor het tracé van de zogenaamde fietsautostrade, de F9, in de regio. Voorlopig is daar weinig van bekend of besloten.