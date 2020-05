Gemeente besteedt ruim 60.000 euro voor het maaien van bermen en grachtkanten in 2020 DDH

09 mei 2020

13u55 0 Tielt-Winge De gemeente Tielt-Winge besteedt de maaibeurten van bermen en baangrachten uit aan een private aannemer. Het college van burgemeester en schepenen heeft, op voorstel van schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld), een veiligheidsmaaibeurt en twee gewone maaibeurten intussen uitbesteed voor ruim 60.000 euro.

“We hebben een tiental firma’s verzocht om een offerte in te sturen voor het maaien van bermen en baangrachten in 2020. Het werk is uiteindelijk toegewezen aan A.W.B. Schots uit Halen voor een bedrag van 62.037 euro”, legt schepen Gunther Clinkcx uit. Voor die prijs zal de firma de vegetatie op de wegbermen en grachtkanten maaien, zowel langs de verharde als de onverharde wegen. “Bovendien rapen ze het maaisel op en voeren het af naar de gemeentelijke loods. De firma staat ook in voor het maaien rond hindernissen”, gaat Clinckx verder.

De veiligheidsmaaibeurt gebeurt nog in mei, een volgende maaibeurt staat gepland voor augustus en een laatste tussen 16 september en 15 november. De werken zullen gebeuren op weekdagen en zaterdagen, telkens van 7 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds.