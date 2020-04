Geen “Torentjes” in Tielt-Winge maar burgemeester Rudy Beeken vindt het “de best mogelijke oplossing” DDH

14 april 2020

18u02 0 Tielt-Winge Op de hoek van de Sint-Annastraat en de Rillaarseweg in Tielt wil de meerderheid vier appartementsblokken bouwen. Oppositiepartij “Samen” ziet dat niet zitten en protesteert op hun website.

De beslissing werd genomen op een recente gemeenteraad op basis van een structuurschets. Het project voorziet in de bouw van appartementsblokken op de hoek van de Rillaarseweg en de Sint-Annastraat in Tielt en voorziet de mogelijkheid om tot vier verdiepingen hoog te bouwen afhankelijk van de breedte van het gebouw.Oppositiepartij “Samen” ziet dat niet zitten en heeft vragen bij de structuurschets. “Het gemeentebestuur besliste dat er in het centrum van Tielt appartementsblokken van 4 verdiepingen worden toegelaten, maar dan mogen ze maximum 18 meter breed zijn. Geen enkele adviesraad werd betrokken en er was geen participatiemogelijkheid van de inwoners. Zelfs de eigenaars van de gronden werden niet betrokken bij deze plannen. Het is een eenzijdige beleidskeuze van CD&V en Open-VLD om de skyline van Tielt grondig te veranderen. Hoe deze torentjes kaderen in het veel gehoorde ‘verdichten’ en ‘bewaren van het plattelandskarakter’ is voor ons een raadsel”, zegt raadslid Fons Lemmens van Samen. Voor de partij zijn drie verdiepingen ruimschoots voldoende en dan nog uitsluitend langs de as Rillaarseweg-Dorpstraat. Bovendien ijvert de partij voor “de nodige aandacht voor open ruimte, groen en een landelijk karakter” en wil ze een duidelijke visie met inspraak van adviesraden.

Enige oplossing

Burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) is niet onder de indruk en wil evenzeer de eigenheid van de gemeente behouden maar benadrukt dat er een blijvende vraag is voor meergezinswoningen in het centrum van Tielt. “Als Tielt-Winge een landelijke gemeente wilt blijven, terwijl het objectief van hogerhand een bevolkingsaangroei van 20% is, dan is een verdichting in de centra van Tielt en Sint-Joris-Winge de enig mogelijke oplossing. Appartementsbouw vermindert het beslag op de open ruimte en vergemakkelijkt de (publieke) dienstverlening omwille van de concentratie van de bewoning. Dat er stevig privaat geïnvesteerd wordt is op zich niet slecht voor het lokaal bestuur”, reageert Beeken.