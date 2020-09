Geen mosselfeest op school door corona, dan maar takeaway DDH

14 september 2020

18u39 0 Tielt-Winge Vrije basisschool Houwaart organiseert dit jaar geen mosselfestijn, maar komt met een corona-alternatief. Dit jaar organiseert de school een takeaway op 10 en 11 oktober.

“Aangezien we door de coronamaatregelen moeilijk een traditioneel mosselfestijn kunnen organiseren, bedachten we een andere formule om toch wat centjes in de la te krijgen, essentieel voor de werking van onze school”, zegt directeur Ingrid Rosseels.

Daarom komt de school dit jaar met een takeawayformule waarbij je op voorhand een selectie maakt uit de voorgestelde schotels en die dan zaterdagavond of zondagmiddag afhaalt, weliswaar in shiften.

Als voorgerecht kun je alleen kiezen voor tomatensoep. Voor de hoofdschotel is er keuze uit onder andere koninginnenhapje, balletjes in tomatensaus, stoofvlees, kip of veggie lasagne. De kroketten of puree hoef je niet zelf in huis te halen, want die levert de school ook. Als dessert is er chocomousse, tiramisu, rijstpap op kaastaart.

Bestellen doe je via een formulier dat je in de school kunt ophalen. Meer info op 016/63.20.73.