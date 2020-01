Fruit Vanhellemont lanceert levenswater ‘De Traan van Meensel-Kiezegem’ Vanessa Dekeyzer

11 januari 2020

14u05 0 Tielt-Winge Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Museum44 in Meensel-Kiezegem lanceert Fruit Vanhellemont een Eau-de-vie ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Fruit Vanhellemont is een gevestigde waarde in het Hageland op het vlak van streekproducten op basis van hun lekkere appels en peren. Vanaf heden komt er weer eentje bij: De Traan van Meensel-Kiezegem’ Het is een levenswater of eau-de-vie geworden op basis van appel- en perensap, gerookt op sherry-vaten.

“Naar aanleiding van de recente opening van Museum44 in ons dorp, willen we met ons bedrijf ook ons steentje bij dragen aan dit mooie initiatief,” zegt bedenker Gert Vanhellemont. “Op een originele manier brengen we zo hulde aan onze gevallen dorpsgenoten en met de opbrengst steunen we het museum. De Traan is daarom een levenswater geworden met een symbolisch alcoholpercentage van 44 graden, het jaartal van het drama in ons dorp.”

“De Traan van Meensel-Kiezegem is voor onze ploeg van vrijwilligers een prachtig teken van appreciatie voor ons harde werk van de afgelopen jaren”, aldus Marc Cauwbergs, bestuurder van Museum44. “Met de opbrengst van dit lekkere drankje gaan we investeren in het ontwikkelen van leerpakketten voor het lager en middelbaar onderwijs. Op deze manier proberen we onze jongeren bewust te maken van de waarden van de democratie.”

Je kan ‘De Traan van Meensel-Kiezegem’ vanaf vandaag verkrijgen in de streekwinkels van Fruit Vanhellemont in Meensel-Kiezegem en Tienen, alsook in Museum44. Online bestellen is ook mogelijk op www.fruitvanhellemont.be. Voor een flesje van 10 centiliter betaal je 10.50 euro, voor 50 centiliter komt het op 39,50 euro.