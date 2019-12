Fikse werkstraffen voor vandalen Vlooybergtoren: “Onbezonnen en totaal onverantwoord gedrag” Kim Aerts

13 december 2019

09u37 26 Tielt-Winge De vijf vandalen van de Vlooybergtoren zijn over de hele lijn schuldig bevonden aan de opzettelijke brandstichting van de Hagelandse trekpleister vorige zomer. De rechter legde hen fikse werkstraffen op.

De strafrechter in Leuven hanteerde het principe: samen uit, samen thuis. Wat op 29 juni vorig jaar begon als een dronken café-avond in OudBecquevoort eindigde in een desastreuze avond, waarbij de Vlooybergtoren in Tielt-Winge ontmanteld werd door een inferno, waarbij een van de daders brandwonden opliep. Volgens het parket was de 32-jarige Olivier D. uit Halen de aanstoker van het hele gebeuren. D. stond op de vooravond van zijn verhuis en hij wou dat graag gevierd zien. “Hij wilde de streek verlaten met een knal, en zo geschiedde. Enkel het skelet van de trap bleef over. Hij spoorde de rest aan en hij wou de eer hebben om de brandstof over de trap en de strobalen te gieten”, omschreef de procureur het tafereel. De rechter oordeelde dat D. niet zozeer de aanstoker was, maar ze was van mening dat iedereen hetzelfde aandeel had in de feiten. “Hun daden wijzen op een gevaarlijke ingesteldheid. Onbezonnen en totaal onverantwoord gedrag. De normvervaging die tot uiting is gekomen, geeft aan dat ze zich op een emotioneel onverantwoorde wijze hebben gedragen.” De rechtbank vond het niet opportuun om een straf met probatie-maatregelen op te leggen.

Vernielde jachthut

Ze legde de Bekkevoortse broers Michael (26) en Joachim D. (22), en Bram J. (20) uit Kortenaken een taakstraf op van 120 uren. Zij klapten als eersten uit de biecht tegen de politie. De twee oudsten van het gezelschap Olivier D. en de 38-jarige Wieland V. uit Bekkevoort kregen een werkstraf van 180 uren. De twee dertigers stonden ook nog terecht voor het vernielen van een jachthut in de buurt. Die werd twintig dagen eerder bestookt met een fusée vanuit een jeep. De drinkebroers ontkenden die feiten, maar ze vingen bot in het vonnis. Daarin kwam het dus verder niet tot effectieve celstraffen en geldboetes, zoals gevorderd door het parket. Daardoor komen de feiten niet op het strafblad van het vijftal. Rudi Beeken (Open Vld), burgemeester van Tielt-Winge, reageert tevreden. “Nu moeten ze uren presteren voor de maatschappij die ze schade hebben berokkend. Als ze de gevangenis zouden invliegen, doen ze dat op kosten van diezelfde maatschappij. Ze hebben geen geldboetes gekregen, maar ze hebben natuurlijk wel de kosten voor de herstelling te betalen.” Die liepen op tot 75.000 euro voor het monument dat naam en faam verwierf door de tv-serie Callboys. Ondertussen betaalden vier van de vijf hun deel af. Alleen V., die over de hele lijn de vrijspraak vroeg, weigerde op te draaien voor de kosten. Zijn raadsman bekijkt of ze beroep aantekenen tegen het vonnis, nu ook zijn cliënt schuldig werd bevonden. “Daar is nog geen beslissing over. Dat moet ik nog bespreken met hem”, reageerde Wim Tobback. Als de werkstraffen niet correct worden uitgevoerd, wacht er nog wel een effectieve gevangenisstraf voor elk. Voor beide dertigers geldt een vervangende gevangenisstraf van achttien maanden. Voor de drie twintigers een vervangende gevangenisstraf van een jaar.