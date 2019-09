Fietsertje gegrepen door bus bij oversteken straat Kristien Bollen

13 september 2019

19u26 3

Op de Glabbeeksesteenweg raakte deze ochtend rond 7.55 uur een fietserje gewond. De 11-jarige knaap stak al fietsend de steenweg over. Een aankomende bus van De Lijn ging nog volop in de remmen maar kon helaas de aanrijding niet vermijden. Het jongetje raakte gewond en werd ter verzorging overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven.