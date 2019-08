Fien Vosters één van de weeskindjes in ‘Annie, de Musical’ 8-jarige uit Tielt-Winge is jongste van de cast Geert Mertens

20 augustus 2019

De 8-jarige Fien Vosters uit Tielt-Winge speelt straks één van de tien weeskindjes in de musical Annie. Ze is met die leeftijd de jongste van de hele cast. Voor Fien is het een grote droom die uitkomt. Het jonge meisje is al enkele jaren gek op zingen en dansen. Na een auditie werd ze gevraagd om deel te nemen aan de productie. De Vlaamse versie van de gekende musical speelt vanaf 14 november in Kursaal Oostende, Capitole Gent en Stadsschouwburg Antwerpen.

Fien is al enkele jaren bezig met zingen en dansen. Ze volgde van 2014 tot 2016 een dansopleiding bij KMOVE in Tielt-Winge. Daarnaast doet ze, sinds 2016, ook klassiek ballet en, sinds 2018, jazzballet aan de Aarschotse Balletschool. In 2018 is het meisje ook gestart met zang en dans bij Scaletta, de kinderopleiding van Scala en de Kolacny broers. Met de Aarschotse Balletschool en Scaletta trad Fien al verschillende keren op maar dit wordt haar eerste rol in de hoofdcast van een professionele productie.

“Of ik zenuwen heb? Een beetje. Dat heb ik soms als ik de mensen nog niet zo goed ken”, lacht ze. “Of dit mijn grote droom is die uitkomt? Ja, ik heb het onlangs nog verteld op school. Ik moest een powerpoint maken en ik heb het gehad over musicals en zingen. Ik doe dat heel graag.”

“Ja, Fien is al enkele jaren gek op alles wat met musicals te maken heeft", voegt haar papa Axel eraan toe. “Ze heeft inderdaad op school verteld dat het haar grote droom is om ooit in een musical te spelen. Dat het zo snel zou gaan, hadden we zelf niet verwacht. We zijn, zonder verwachtingen, met haar auditie gaan doen voor de musical ‘Annie’. Het is fantastisch dat Fien eruit gepikt is om hieraan mee te werken. Eigenlijk hadden we al kaartjes besteld om te gaan kijken. Nu mag ze binnenkort zelf op het podium staan.”

Aan een paar hartsvriendinnen heeft ze het nieuws al verklapt maar een groot deel van haar vriendjes en vriendinnetjes weten het nog niet. “Ja, die zullen ook wel schrikken”, gaat hij verder. “De voorbije weken heeft Fien ook al extra zanglessen gevolgd en deed ze mee aan een musicalkamp. Ze heeft ook de film ‘Annie’ al gezien.”

Music Hall brengt vanaf 14 november de avonturen van het dappere weesmeisje Annie op de planken in ‘Annie, the musical’. Het lied ‘Tomorrow! Tomorrow!’ behoort tot het collectieve geheugen. De musical werd in New York voor het eerst opgevoerd in 1977. Het was meteen prijs. Hollywoodsterren Sarah Jessica Parker en Quvenzhané Wallis schitterden ooit als Annie. In België liep er in de jaren negentig al een Vlaamse versie van de musical.

Voor meer informatie en tickets kan je terecht op www.musichall.be.