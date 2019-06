Familiezaak Huis Gooris sluit na meer dan 70 jaar de deuren Kristien Bollen

27 juni 2019

14u48 0 Tielt-Winge Na meer dan 70 jaar valt het doek over ‘Huis Gooris’ aan de Leuvensesteenweg in Sint-Joris-Winge. Uitbaatster Mariane Gooris (65) gaat met pensioen en dochter Annelore (37) wil het familiebedrijf niet alleen voortzetten. Daarmee komt een einde aan de winkel in huishoud-, tuin-, kook- en decoratie-artikelen.

Op de gevel van de zaak langs de Leuvensesteenweg in Sint-Joris-Winge hangt een gigantisch uithangbord met in grote letters: Huis Gooris. Toch is de zaak in de buurt bekend als ‘De Schrijver’. Een vreemde naamsverwarring, niet? “Mijn grootvader Jos Gooris, die in 1960 op 84-jarige leeftijd stierf, las brieven voor aan zij die niet konden lezen. Ook stelde hij brieven op voor hen. Daarvoor kwamen ze speciaal naar hier. Mijn grootvader was heel goed gekend in de regio en ver daarbuiten. Die bijnaam is in de volksmond blijven bestaan”, zegt Mariane Gooris (65), die vandaag samen met dochter Annelore (37) de zaak runt.

Het was haar vader Louis Gooris die ‘Huis Gooris’ in 1947 op de huidige locatie uit de grond stampte. “Aanvankelijk was het een smidse. Mijn vader had vooral landbouwers als klanten. Hij maakte onderdelen voor herstellingen aan hun machines, maar al snel volgden er tuinbouwmachines en gereedschappen. Toen hij huwde met mijn moeder Simonne Willems, bouwden mijn ouders de zaak verder uit. Begin jaren 50 verkochten ze kookfornuizen en dus ook gasflessen”, vertelt Mariane.

Louis en Simonne kregen twee kinderen, Mariane en Josse. Logischerwijze stapten beide kinderen mee in de zaak; net als Mariane’s latere echtgenoot Camille. Liefst vijf familieleden runden het Huis Gooris dat steeds omvangrijker werd. Nog later kwam Marine’s dochter Annelore de ploeg versterken. Zij toverde zaak rond Kerstmis altijd om tot een kersthuis.

“Het was hier steeds een drukke bedoening”, herinnert Mariane zich. “Er werd niet alleen gezwoegd in het werkhuis van mijn vader. Regelmatig ging er eens een bal door of een vogeltentoonstelling. In de gemeente was er in die tijd immers geen feestzaal. Toen in de jaren 60 de rijksschool te klein geworden was, werden hier zelfs een paar klassen ingericht.”

Nooit rust

Klanten namen het ook niet te nauw met de openingsuren. “Eigenlijk waren we elke dag open. Zondag, feestdag of eender welk uur van de dag. Als een boer een defect aan een machine had of dringend wat materiaal voor gas- of waterleiding nodig had, dan stonden we klaar. Als ze niet via de achterdeur binnenkwamen, rinkelde de telefoon”, vertelt Mariane.

Wat nu nog regelmatig gebeurt, vertelt dochter Annelore (37). “Als een vereniging een eetfestijn houdt, durven ze er wel eens achterkomen dat ze iets verkeerd ingeschat hebben en ze bijvoorbeeld gasflessen tekort hebben. Wie bellen ze dan? Juist ...”, lacht Annelore.

Pensioen

Toch komt er nu een einde aan de zaak. Marianes echtgenoot Camille overleed acht jaar geleden en Mariane gaat nu met pensioen. Alleen runnen ziet Annelore niet zitten. Zij heeft andere plannen. “Ik ga mij focussen op eventstyling. Ik zal evenementen organiseren en sta daarbij ook in voor de decoratie”, besluit Annelore.