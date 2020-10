Ex-lijfwacht van koning verschijnt als verdachte op reconstructie van moord op Eric Van Puymbroeck: “Hij had nooit de intentie om te doden”

Tielt-Winge

Het gerecht heeft vandaag een reconstructie gehouden van de moord op Eric Van Puymbrouck. De man werd op 13 mei dit jaar levenloos aangetroffen in de Bensbergstraat in Tielt-Winge, op de oprit van zijn woning. Op het eerste gezicht een natuurlijk overlijden, tot de autopsie geweldpleging aan de hals aan het licht brengt. “We betwisten formeel dat er een intentie tot doden was”, reageert de advocaat van verdachte Peter W. (46). Het was pas na drie maand speurwerk dat W. - voormalig lijfwacht van de koning - in beeld kwam van de speurders. Naar zijn motief blijft het voorlopig gissen.