Ervaringen en tips uitwisselen tijdens “Peuterspeelpunten” in Tielt-Winge en Bekkevoort DDH

02 maart 2020

Tielt-Winge In Tielt-Winge en Bekkevoort kan je naar het zogenaamde "Peuterspeelpunt". Dat is een plek waar je met je baby en/of peuter tot 3 jaar terecht kan en er ervaringen en tips kan uitwisselen met anderen. Het initiatief komt van "Het huis van het kind" en het "Sociaal Huis" zet er ook de schouders onder.

“In het Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles wat draait rond opvoeden en opgroeien. Het is eigenlijk een samenwerking tussen verschillende organisaties die helpen bij de kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en veel meer wat draait rond het kind. Een vaste partner in de werking van een Huis van het Kind is het consultatiebureau van Kind en Gezin. ”, legt verantwoordelijke Jolanda Cockx uit.

Eigenlijk is het initiatief niet gloednieuw maar nu pas begint het op volle toeren te draaien. “We hebben vorig najaar al vier momenten georganiseerd maar we zijn nog in volle evolutie en evaluatie”, gaat Jolanda verder.

Bedoeling is om ouders, grootouders en andere begeleiders samen te brengen. “Uiteraard blijven de ouders bij hun kind en begeleiden het tijdens hun ontdekkingstocht in het peuterspeelpunt. De volwassenen ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit over opvoeding, praktische tips, leuk speelgoed en dergelijke. Zij breiden vooral ook hun sociaal netwerk uit en natuurlijk zijn er mensen van onze organisatie aanwezig die hen kunnen bijstaan met raad en daad en zorgen voor een lekker kopje koffie of thee. ”, gaat Jolanda verder.

Bedoeling is alvast dergelijke momenten op regelmatige basis te organiseren in Tielt-Winge maar ook het sociaal huis van Bekkevoort organiseert een peuterspeelpunt. “Momenteel gaat het peuterspeelpunt te Tielt-Winge door op maandag en zijn er tot eind juni 2020 al vijf peuterspeelpunten vastgelegd in Tielt-Winge en 6 in Bekkevoort waar het op dinsdag zal doorgaan. Naar de toekomst toe gaan we de organisatie en de uitbouw verder bekijken,” besluit de verantwoordelijke?

Je kan alvast kennismaken met het initiatief op 9 maart in Tielt-Winge in de Sjokotof kinderopvang van 9.30 uur tot 11.30 in de Zonnedrieslaan 26 en in Bekkevoort gaat de peuterspeeltuin door in de Stekelbees in de Eugeen Coolsstraat 178 op 24 maart van 9.30 uur tot 11.30 uur. De toegang is gratis. Meer informatie krijg je bij het “Huis van het Kind” op het nummer 016 63 22 78.