Energiebesparende maatregelen voor oude pastorie DDH

10 september 2020

12u02 2 Tielt-Winge Tielt-Winge investeert in energiebesparende maatregelen in de voormalige pastorie van Sint-Joris-Winge die nu deel uitmaakt van GC De Maere. Ook voor de leegstaande voormalige kerk in Sint-Joris-Winge wordt een oplossing gezocht.

Het initiatief kwam er op voorstel van schepen voor het Patrimonium Gunther Clinckx (Open Vld): “De oude ramen met nog enkele beglazing zullen vervangen worden door nieuwe pvc-ramen met hoogrendementsglas dat akoestisch isolerend zal zijn. De deuren krijgen een aluminium variant.”

Het project werd gegund aan een aannemer uit de eigen gemeente en zal net geen 30.000 euro kosten. De Vlaamse overheid subsidieert het project voor 8.010 euro. “Het lokaal bestuur wenst de cultuurhistorische waarde van het gebouw op deze manier te onderschrijven. Het is immers een publiek geheim dat de hele site van GC De Maere aan een grondige vernieuwing toe is. In de meerjarenplanning wil de gemeente dan ook een externe projectcoördinator hiervoor aanstellen.”

Oplossing gezicht voor leegstaande voormalige kerk

Op korte termijn wordt er ten slotte een oplossing gezocht voor het ondertussen leegstaande voormalige gemeentehuis in Sint-Joris-Winge: “Als gemeente beseffen we dat we voor een belangrijke vernieuwing staan. Met de komst van het woonproject Wingerpark krijgt het centrum een totaal nieuw elan en als bestuur kunnen en willen we niet achterblijven”, besluit Clinckx.