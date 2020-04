Elke inwoner krijgt een gratis masker, hopelijk tegen midden mei DDH

29 april 2020

14u43 0 Tielt-Winge Tielt-Winge voorziet nu ook een gratis mondmasker voor alle inwoners en hoopt die te kunnen leveren ergens midden mei.

Het katoenen mondmasker is wasbaar en iedereen ouder dan 12 jaar krijgt er eentje van de gemeente. De mondmaskers worden zo snel mogelijk verdeeld, maar wanneer precies is niet bekend. De termijn is namelijk afhankelijk van de levering van de maskers. De gemeente voorziet voorlopig de bedeling in elke brievenbus midden mei. “Deze mondmaskers zorgen voor een extra bescherming wanneer de afstand tussen mensen niet gegarandeerd kan worden maar de beste manier om je te beschermen is voldoende afstand te houden, je handen vaak te wassen, in papieren zakdoekjes of in je elleboog te niezen/hoesten en de fysieke contacten te beperken. Blijf zeker ook thuis wanneer je ziek bent”, besluit burgemeester Rudi Beeken.

