Dylan Teuns schenkt trui van zijn Tourzege aan café Boerenhof Tom Van de Weyer

14 juli 2019

17u53 0 Tielt-Winge Café Boerenhof in Meensel-Kiezegem mag binnenkort een mooi exemplaar toevoegen aan de collectie wielertruien aan de muur. Dylan Teuns komt zijn trui brengen die hij droeg tijdens zijn ritzege in de Tour. “Maar we verwachten hem pas hier over twee weken, want die Tour gaat hij eerst gewoon uitrijden”, klinkt het vastberaden.

“Toen Dylan donderdag won op la Planche Des Belles Filles was dat niet geheel een verrassing, want hij is een goede klimmer en verkeert in bloedvorm”, zegt Nico Cortoos (46), voorzitter van de supportersclub van Teuns. “We zijn naar het Boerenhof afgezakt en hebben gevierd met zo’n 80 supporters.”

“We zullen dat nog eens dunnetjes overdoen als hij terug is van de Tour. Dat mag gerust even duren, want Parijs is nog ver. Ik bespreek met zijn ouders en familie hoe we dat gaan aanpakken.”

Rondje van de zaak

Cortoos houdt regelmatig contact met de Diestse renner. “Hij heeft een rondje van de zaak gegeven en beloofde dat hij het shirt waarin hij gewonnen heeft, zal schenken. Dat heeft hij ook gedaan bij eerdere belangrijke overwinningen.” Het café ademt wielergeschiedenis door de truien van bekende renners die er aan de muren pronken.

Brecht Ruyters (26) uit Kortenaken is ex-profrenner en de trainingsmaat van Dylan. “We springen samen wel eens binnen in het café als we onderweg zijn. Ik krijg kippenvel als ik hem nu elke dag op tv bezig zie in de Tour. Ik gun hem dit succes van harte.”

“Met zijn huidige vorm maakt hij goede kans om geselecteerd te worden voor het WK in York”, zegt Cortoos. “Dan gaan we met zijn allen mee supporteren in Engeland.”