Dylan Teuns op bezoek in zijn supporterslokaal Geert Mertens

22 december 2019

20u24 1 Tielt-Winge En of Dylan Teuns populair is in zijn supporterslokaal, dat gevestigd is in café ‘t Boerenhof in Meensel-Kiezegem. Een overvol café kwam gisteren luisteren naar het interview dat sportjournalist Maarten Vangramberen, zelf op enkele honderden meters afstand opgegroeid, deed met de profrenner. Teuns is geboren in Diest maar woont in het Limburgse Halen.

“Via Jef Pittomvils, met wie hij ging trainen met de motor, kwam hij hier terecht”, zegt Vangramberen. Die Pittomvils is niet zomaar de eerste de beste. Het is de neef van Eddy Merckx, die andere grootheid die in het café op handen gedragen wordt. Het supporterslokaal is echt een wielergek-café. Destijds was het supporterslokaal van Ivan Basso en verschillende vedetten uit de wielerwereld, zoals Guido Vancalster en Roland Liboton, zijn er kind aan huis.

Of Dylan al weet, hoe je Meensel in het dialect uitspreekt? “Meinsel”, probeert hij op vraag van Vangramberen. “Nee dus, het is Minsel met een i.”