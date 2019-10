Dronken bestuurder valt in slaap en gaat over de kop Kristien Bollen

14 oktober 2019

In de Haldertstraat in Tielt-Winge viel zondagochtend rond 6.45 uur een bestuurder in slaap achter het stuur. De 50-jarige J.S. uit Tielt-Winge ging met zijn wagen over de kop. Bij het ongeval raakte niemand anders betrokken, de man bleef zelf ongedeerd. De bestuurder bleek wel onder invloed van alcohol, zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.