Driesstraat krijgt nieuwe huisnummers, want huidige nummering is verwarrend

DDH

12 februari 2020

19u02 0 Tielt-Winge De Driesstraat, zeg maar de verbinding tussen Tielt en Molenbeek-Wersbeek, krijgt nieuwe huisnummers. Hulpdiensten zouden daarmee geholpen zijn, want de huidige nummering is weinig logisch.

Het duurde even, maar uiteindelijk is de kogel door de kerk. Tielt-Winge en Bekkevoort hebben een akkoord over de huisnummers in de Driesstraat bereikt. Tot nog toe hadden beide gemeenten hun eigen nummering. Omdat de straat de gemeentegrens overschrijdt zorgde dit voor problemen omdat de nummering niet klopte waar beide gemeenten mekaar raken. Dit euvel is nu van de baan en beide besturen hebben een overeenkomst waardoor de nummering in de toekomst zal doorlopen. Alleen de nummers 1 tot 9, aan de Tieltse zijde, blijven bestaan. De anderen krijgen een nieuw huisnummer zodat de nummering logisch doorloopt doorheen de hele straat. Op het grondgebied van Tielt-Winge krijgen 23 huizen een ander nummer, in Bekkevoort zijn er dat een dertigtal. De eerste huisnummers zouden al uitgereikt zijn. De nieuwe regeling treedt in dienst op 1 juli. Het aanpassen van polissen en andere formaliteiten moet gebeuren door de bewoners van de betreffende huizen.