Drie van de zes kerken in Tielt-Winge krijgen andere bestemming Dirk Desmet

16 april 2020

16u24 0 Tielt-Winge Drie van de zes kerken in Tielt-Winge krijgen de komende jaren een andere bestemming. De zes bestaande pastorijen worden ook samengevoegd tot één. De gemeenteraad stemt vanavond over het nieuwe kerken- en pastorieplan dat de meerderheid voorlegt.

De voorbije maanden werd er veel overlegd tussen de gemeente, de kerkfabriek, pastorale verantwoordelijken en het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Het resultaat is een derde kerken- en pastorieplan want de twee vorige werden telkens afgeketst, een keer door de gemeente en een andere keer door de kerkelijke verantwoordelijken. Het nieuwe plan voorziet in de herbestemming van drie van de zes kerken in de gemeente. “De Sint-Mattheüskerk in Meensel, Sint-Denijs in Houwaart en Sint-Martinus in Tielt krijgen een andere bestemming. De Onze-Lieve-Vrouw kerk in Tielt en de kerk in Sint-Joris-Winge blijven behouden om erediensten in te vieren, net als de Roeselbergkapel in Houwaart en de Sint-Pieterkerk in Kiezegem. Die laatste krijgt deels wel een andere bestemming. Eigenlijk is het een beetje zoals bij de fusie in 1977 toen er oorspronkelijk vier gemeentehuizen waren en waar ook de vraag gesteld werd of drie ervan niet beter een andere bestemming konden krijgen”, legt burgemeester Rudi Beeken uit.

Van zes naar 1 pastorij

Van de zes bestaande pastorijen blijft er in het nieuwe plan ook maar één pastorie over, met name de pastorie Onze-Lieve-Vrouw in Tielt. “Slechts één pastorie behoudt haar functie als woonst voor de bedienaar van de erediensten en als secretariaat-, vergader-, en archiefruimte. We zijn trouwens druk op zoek naar een bedienaar van de erediensten voor Tielt-Winge ”, gaat Victariaal verantwoordelijke Werner Van Laer verder.

Dat dergelijke beslissing niet zonder emoties zal verlopen, lijkt voor alle betrokkenen duidelijk maar de initiatiefnemers staan achter het akkoord. “Sommigen zullen vinden dat we te ver gaan, anderen niet ver genoeg. Mensen van Houwaart zullen het wellicht niet zo fijn vinden dat er een herbestemming komt voor de Sint-Denijskerk terwijl anderen dan weer blij zullen zijn dat in hun kerk ook in de toekomst nog erediensten zullen plaatsvinden. Natuurlijk heb ik daar begrip voor maar zo gaat dat bij een compromis. Iedereen moet dan water bij de wijn doen. Het plan geeft in elk geval de richting aan waar we de komende jaren in zullen werken.”

Diaken Luc Claeys, die al vier jaar verantwoordelijk is voor de zes parochies, denkt dat het allemaal wel zal meevallen. “Voor de gelovigen komt dit niet echt als een verrassing want er is al lang sprake van een herstructurering. Het is ook noodzakelijk om verder op weg te kunnen gaan. Alleen al het feit dat er nog altijd geen voltijdse priester gevonden is voor Tielt-Winge bewijst de noodzaak aan een herstructurering. Gelovigen kunnen ook carpoolen om in de kerk te geraken”.

Stuurgroep

Hoe het plan concreet zal verlopen en welke nieuwe bestemmingen de drie kerken en de 5 pastorijen krijgen, is nog niet duidelijk en zal de komende jaren moeten blijken. “We gaan in elk geval geen ‘Te Koop-bordjes’ plaatsen en we willen de herbestemmingen bepalen in samenspraak met alle betrokkenen maar ook met alle inwoners. Dat zullen we dan doen via een stuurgroep met werkgroepen waar mensen, die dat willen, dan op uitgenodigd worden. Bij het bepalen van de herbestemming zullen we zeker rekening houden met het feit dat er rond sommige kerken een kerkhof ligt. Ik kan mij voorstellen dat de kerk in Meensel een museumfunctie of toeristische bestemming krijgt aangezien die nu al in de museumsite ligt die daar is ondergebracht”, gaat schepen Jan Loddewyckx verder.

Burgemeester Beeken vindt het alvast een goed plan en ziet zichzelf niet als de burgemeester die de kerken dicht deed. “Eerder als de burgemeester die een aantal kerken een andere bestemming gaf. Vandaag zijn onze kerken voor 98% gesloten. Door het compromis zullen de gebouwen veel meer dienen voor de gemeenschapen veel meer gebruikt worden”.

Wanneer de gemeenteraad het plan goedkeurt, wordt dit de eerste grote verandering voor de kerkelijke sector sinds het concordaat van Paus Pius VII en Napoleon in 1801. Bedoeling is om in de zomer concreet van start te gaan en binnen 2 à 3 jaar concrete herbestemmingen te hebben uitgewerkt. Binnen vijf jaar volgt dan een evaluatie.