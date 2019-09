Discotheek Cosmo gaat even toe Vanessa Dekeyzer

30 september 2019



Discotheek Cosmo sluit (tijdelijk) de deuren. In Pasen zou de gekende dansgelegenheid langs de Rillaarseweg in Tielt-Winge weer open gaan.Er zou geen specifieke reden zijn waarom de discotheek tot na Pasen gesloten blijft. De eigenaars maken wel van de gelegenheid gebruik om enkele opknapwerken te doen. De Cosmo is voor veel mensen een begrip. De nachtclub, die enkel nog op zaterdagavond open was, bestaat dan ook al 45 jaar.