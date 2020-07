Dimbare ledverlichting vervangt oranje lichtpunten in zeven straten DDH

29 juli 2020

11u28 0 Tielt-Winge In augustus krijgen zeven straten in Tielt-Winge nieuwe dimbare ledverlichting die de oranje lichtpunten vervangt. Het bestuur rolt hiermee het verleddingsprogramma verder uit dat in de vorige legislatuur werd opgestart.

“Op 12 augustus 2020 beginnen we in de volledige Dorpsstraat gedurende 25 werkdagen, op 17 augustus in de Statiestraat (vanaf huisnummer 1 tot en met 74) gedurende 17 werkdagen, op 19 augustus gaan we in de Statiestraat (van nummer 74 tot 100) aan de slag gedurende 13 werkdagen, op 21 augustus de volledige Boekhoudstraat gedurende 17 kalenderdagen, op 25 augustus de volledige Reststraat gedurende 21 kalenderdagen, op 27 augustus 2020 de volledige Tieltsestraat gedurende 10 kalenderdagen en tenslotte op 31 augustus 2020 het Wingeveld en de Oude Tiensebaan gedurende 30 kalenderdagen”, legt schepen Gunther Clinckx (Open Vld) uit. De ledverlichting is onderhoudsvriendelijker, duurzamer en moet zorgen voor een daling van het energieverbruik. “Bovendien is de zichtbaarheid beter dan met de actuele openbare verlichting, die uitgefaseerd wordt”. Op termijn wordt de verlichting in alle straten vervangen. “Het programma is beperkt tot de gemeentelijke wegen, dus niet de N2, N223, N258 of E314", besluit Clinckx.