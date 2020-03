Digitaal platform bundelt alle online webshops en restaurants in de buurt DDH

27 maart 2020

11u18 0 Tielt-Winge Open-VLD raadsleden Annelore Wuts en Gerry Caluwaerts slaan de handen in mekaar en lanceerden vrijdag Open-VLD raadsleden Annelore Wuts en Gerry Caluwaerts slaan de handen in mekaar en lanceerden vrijdag een online platform waar ze alle lokale handelaars bundelen die nu online hun spullen aan de man of vrouw brengen.

“Ik zag veel handelaars die op Facebook berichten over hun online verkoop en anderzijds hoorde ik mijn buren zich afvragen waar ze online nog iets konden kopen. Er was duidelijk nood aan een of ander overzicht”, legt Annelore uit.

Samen met collega Gerry Caluwaerts besloot ze een digitaal platform te bouwen waar alle informatie gebundeld wordt. “Gerry verzamelde de informatie, ik ontwierp de site”.

De website bundelt alle online handelaars maar ook de restaurants die een onlineformule hebben uitgewerkt. Handelaars die nog niet vermeld staan op het platform en dat graag willen, kunnen een mail sturen naar annelore.wuyts@telenet.be

