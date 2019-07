Dieven dringen via dak Delhaize binnen en stelen sigaretten Kristien Bollen

02 juli 2019

Bij de Proxy Delhaize aan de Leuvensesteenweg in sint-Joris-Winge stelde men maandagochtend rond 6.55 uur vast dat dieven de winkel binnen gedrongen waren via het dak waar ze een gat in maakten. De daders braken de automaten ter hoogte van de kassa’s open en gingen aan de haal met de sigaretten. De politie opende een onderzoek naar de daders.