Diaken Luc gaat voortaan erediensten leiden in Tielt-Winge Dirk Desmet

26 september 2020

23u15 0 Tielt-Winge Tielt-Winge heeft na jaren opnieuw een eigen bedienaar van de eredienst. Diaken Luc Claeys werd officieel benoemd in de parochie Sint-Donatus. Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan het kerkenbeleidsplan, want in oktober wordt de stuurgroep geïnstalleerd zodat ook de werkgroepen aan de slag kunnen.

In april keurde de gemeenteraad het principe van het kerkenbeleidsplan al goed, waarna er een oproep volgde aan de inwoners om zich kandidaat te stellen voor een van de vier voorziene werkgroepen die zich moeten buigen over de herbestemming van de kerken. “Gemiddeld kregen we tien kandidaturen per werkgroep binnen en dat mogen we een succes noemen,” vindt schepen Jan Loddewykx (Cd&V). “Net als de partij vind ik het betrekken van de lokale gemeenschap in deze materie belangrijk. Voor veel mensen is de band met hun kerk nog altijd intens, ondanks het dalende kerkbezoek. Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze gemeenschap mee kan bepalen welke toekomst weggelegd is voor hun kerkgebouw.”

Kerkenbeleidsplan

In samenspraak met het kerkbestuur Sint-Donatus en het bisdom wordt er gewerkt met een stuurgroep en vier werkgroepen. “De werkgroepen koppelen regelmatig terug met de stuurgroep die verder de richting bepaalt waar de werkgroep naartoe moet. We hebben ook bewust gekozen om de werkgroepen buiten de politiek te houden. De politiek, inclusief de oppositie, heeft wel zijn zeg in de stuurgroep. Dat lijkt ons alleszins de juiste vorm van participatie en nieuwe politiek cultuur.”

Op 22 oktober wordt die stuurgroep geïnstalleerd waarop aansluitend de werkgroepen aan de slag kunnen. Tegelijk wordt een formeel kerkenbeleidsplan geschreven. “Als vertegenwoordiger van de kerkfabriek neemt oud-gemeentesecretaris René De Keyzer het redactioneel gedeelte voor zijn rekening. Hij zal zich baseren op de inhoud van vorige versies, maar als historicus zal hij ongetwijfeld ook een eigen inbreng hebben. Bedoeling is om het plan voor te leggen aan de gemeenteraad uiterlijk tegen de zomer van 2021”, legt Loddewykx uit.

Tielt-Winge heeft tenslotte opnieuw een ‘pastoor’. “Het bisdom liet het college weten dat diaken Luc Claeys officieel benoemd werd, niet als pastoor, wel als bedienaar van de eredienst. Nadat we het verschillende jaren hebben moeten stellen zonder priester, komt onze diaken binnenkort tussen de mensen wonen. Hij zal zijn intrek nemen in de pastorie van Onze-Lieve-Vrouw, waarvan de restauratie bijna voltooid is. Luc is al verschillende jaren gepassioneerd actief in onze parochie.”