De Schrijver, familiezaak Huis Gooris, sluit na meer dan 70 jaar de deuren Kristien Bollen

27 juni 2019

14u48 0 Tielt-Winge Mariane Gooris (65), van het gelijknamige Huis Gooris aan de Leuvensesteenweg in Sint-Joris-Winge, sluit dit jaar nog de deuren. De zaak is “van heinde en verre” gekend voor zijn Huis, Tuin, Keuken, Decoratie en Kado artikelen. Een klein monument dus waar een eind aan komt.

Het was Marine’s vader Louis Gooris dat in 1947 op die locatie een zaak uit de grond stampte. “Louis begon hier toen met een smidse. Vooral landbouwers waren zijn klanten. Onderdelen maken voor herstellingen aan hun machines enz., maar al snel volgden er tuinbouwmachines en gereedschappen. Enkele jaren later huwde hij met Simonne Willems en samen bouwden ze de zaak verder uit. Begin jaren 50 verkochten ze kookfornuizen, natuurlijk volgde de verkoop van gasflessen” vertelt Mariane.

Van éénmanszaak naar heus familiebedrijf

Louis en Simonne kregen twee kinderen, Mariane en Josse. Logischerwijze stapten beide kinderen mee in de zaak; net als Mariane’s latere echtgenoot Camille. Liefst vijf familieleden runden het Huis Gooris dat steeds omvangrijker werd. Nog later kwam Marine’s dochter Annelore de ploeg versterken. “Ach, het was steeds wel een drukke bedoening” herinnert Mariane zich. “Ons vaders werkhuis diende voor verschillende dingen. Regelmatig ging er eens een bal door, een vogeltentoonstelling of een of ander feest. In die jaren was er in de gemeente geen enkele zaal voor zulke dingen dus ging dat hier maar door. Zelfs in de jaren 60 was de rijksschool te klein geworden en waren er enkele klassen in het werkhuis.”

Nooit eens rust

De dag van vandaag lijkt het normaal dat een winkel openingsuren heeft. Toen ook wel maar net ietsje anders. “Eigenlijk waren we steeds open, zondag, feestdag of eender welk uur van de dag. Als een boer met een defect had aan een machine; dringend wat werkmateriaal voor gas of waterleiding nodig, als ze niet via de achterdeur kwamen rinkelde wel de telefoon.” Iets wat nu ook nog regelmatig gebeurd weet Annelore (37). “Als een vereniging in de buurt een activiteit zoals een restaurantdag heeft, komt het wel vaak voor dat men ‘iets verkeerd heeft ingeschat’ en enkele gasflessen tekort komen. Wie bellen ze dan op ? Juist.....“lacht Annelore.

De Schrijver

Hoewel er op een gigantisch uithangbord tegen de gevel in grote letters Huis Gooris staat, is de zaak nog steeds gekend als “De Schrijver”. Niet een vreemde naamsverwarring ? “Mijn grootvader, Jos Gooris (geboren in 1876 en overleden op 84-jarige leeftijd in 1960) las brieven voor mensen voor die niet konden lezen. Ook stelde hij brieven op voor hen. Ook hiervoor kwam men al eens van ver uit de buurt en de man was dus heel goed gekend. Die bijnaam van ‘De Schrijver’ is in de volksmond blijven bestaan’ zegt Mariane.

Pensioen

De zaak die van smidse uitbreidde naar machine, werktuigen, huishoudartikelen met de meest exclusieve merken en nog veel meer, kreeg toen Annelore mee in de zaak kwam nog een item er bij. Rond de periode van kerst veranderde het steeds in een heus kersthuis, met de laatste nieuwe trends. Toch komt er nu een eind aan. Camille, Mariane’s echtgenoot overleed acht jaar geleden en de moeder en dochter runden de zaak verder. Marine gaat met pensioen en Annelore heeft andere plannen. “Alleen zoiets runnen is zowat onmogelijk. Toch zal ik wat in de zelfde sector actief blijven, al is het dan als ‘Event-Styling’. Het plannen van evenementen in combinatie met de decoratie en interieur stijl geven” besluit Annelore.