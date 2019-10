Dé laagvlieger van de flitsmarathon: met 194 km per uur in zone 70, in de gietende regen, op de brommer Kristien Bollen

09 oktober 2019

18u27 178 Tielt-Winge De laagvlieger van de dag tijdens de flitsmarathon, afgelopen dinsdag, is mogelijk de motorrijder die betrapt werd op de Diestsesteenweg in Tielt-Winge.

In de gietende regen liet die daar zo maar even 194 km/uur optekenen, terwijl de snelheidslimiet er 70 km/uur bedraagt. Dat de man of vrouw niet zwaar onderuit gegaan is, mag in deze een klein mirakel genoemd worden. Hij of zij zal het uiteraard wel nog mogen uitleggen in de politierechtbank.

De politie controleerde in totaal 230 bestuurders op hun snelheid op de Diestsesteenweg. Zeventien van hen, onder wie de motard, reden te snel.